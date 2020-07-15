Наставник "Арсенала" Артера рассказал, как чувствует себя Озил

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Наставник "Арсенала" Артера рассказал, как чувствует себя Озил

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, как чувствует себя хавбек команды Месут Озил.

31-летний футболист не выходил на поле после паузы в сезоне из-за повреждения спины. Недавно футболист вернулся в общую группу команды.

"Месут готов и занимается с командой, но пока точно не могу сказать, сыграет ли он в этом сезоне. В данный момент ситуация остается прежней. Посмотрим, наступят ли какие-либо изменения пока не могу сказать, сыграет ли он в этом сезоне", - цитирует Goal.com Артету.

В текущем сезоне футболист провел 23 матча за "Арсенал", отметившись голом и 3 ассистами.

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