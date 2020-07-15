Наставник "Арсенала" Артера рассказал, как чувствует себя Озил
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, как чувствует себя хавбек команды Месут Озил.
31-летний футболист не выходил на поле после паузы в сезоне из-за повреждения спины. Недавно футболист вернулся в общую группу команды.
"Месут готов и занимается с командой, но пока точно не могу сказать, сыграет ли он в этом сезоне. В данный момент ситуация остается прежней. Посмотрим, наступят ли какие-либо изменения пока не могу сказать, сыграет ли он в этом сезоне", - цитирует Goal.com Артету.
В текущем сезоне футболист провел 23 матча за "Арсенал", отметившись голом и 3 ассистами.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
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