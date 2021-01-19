Наставник "Астон Виллы" высказался о состоянии команды после изоляции из-за коронавируса

Главный тренер "Астон Виллы" Дин Смит прокомментировал выход команды с самоизоляции, вызванной вспышкой коронавируса в клубе.

"Не могу понять как у нас оказалось так много зараженных. Мы всегда соблюдали все протоколы. К счастью, мы остановили распространение болезни. Лично я не входил в число заболевших

Несколько человек неважно себя чувствовали во время пика болезни. У всех были разные симптомы.



Сейчас мы вернулись к тренировкам. Эпидемия отобрала у нас 10 дней тренировочного процесса", — цитирует Смита Sky Sports.