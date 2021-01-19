Наставник "Астон Виллы" высказался о состоянии команды после изоляции из-за коронавируса

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Наставник "Астон Виллы" высказался о состоянии команды после изоляции из-за коронавирусаГлавный тренер "Астон Виллы" Дин Смит прокомментировал выход команды с самоизоляции, вызванной вспышкой коронавируса в клубе.

"Не могу понять как у нас оказалось так много зараженных. Мы всегда соблюдали все протоколы. К счастью, мы остановили распространение болезни. Лично я не входил в число заболевших

Несколько человек неважно себя чувствовали во время пика болезни. У всех были разные симптомы.

Сейчас мы вернулись к тренировкам. Эпидемия отобрала у нас 10 дней тренировочного процесса", — цитирует Смита Sky Sports.

Напомним, 20 января, "Астон Вилла" сыграет с "Манчестер Сити" на выезде. Начало встречи в 21.00 по московскому времени.

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