Наставник "Атлетика" поделился ожиданиями от противостояния со "Спартаком"

Главный тренер "Атлетика" Хосе Анхель Сиганда прокомментировал результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой в соперники баскам достался московский "Спартак".

"Нам достался хороший соперник. "Спартак" является чемпионом России, они играли в Лиге Чемпионов с сильными командами. Игры с такими соперниками мотивируют. "Спартак" в отличной форме. В чемпионате он побеждает почти во всех матчах. Это очень атакующая команда, которой легко даются голы. Посмотрим, как скажется на всех перерыв в еврокубках. Может произойти всё что угодно" - приводит слова Сиганды AS.

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