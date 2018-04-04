Наставник "Айнтрахта" не заинтересован в работе с "Баварией"

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Наставник "Айнтрахта" не заинтересован в работе с "Баварией"

Главный тренер франкфуртского "Айнтрахта" Нико Ковач опроверг информацию о том, что он может возглавить "Баварию".

"Нет оснований сомневаться в том, что в следующем сезоне я буду тренировать Айнтрахт", - заявил Ковач в интервью Bild.

В данный момент "Айнтрахт" под руководством Ковача пока занимает шестое место в Бундеслиге и борется за попадание в Лиге Чемпионов.

Что касается "Баварии", то мюнхенцы ищут замену Юппу Хайнкесу, который намерен покинуть свой пост в конце сезона.

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