Наставник "Барселоны" Куман высказался об игре нападающего Гризманна
Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман рассказал, что думает об игре форварда Антуана Гризманна.
Француз был заменен на 61-й минуте в матче 5-го тура РПЛ с "Севильй" (1:1).
"Замена была тактической. Благодаря Фати у нас появляется больше глубины и скорости, это то, в чем мы нуждались, когда играли против "Сельты" в меньшинстве.
У Гризманна было два момента, обладая таким мастерством, он должен был реализовать один из них", - цитирует Кумана As.
Отметим, при новом тренере Гризманн еще ни разу не отметился результативными действиями.
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