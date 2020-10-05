Наставник "Барселоны" Куман высказался об игре нападающего Гризманна

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Наставник "Барселоны" Куман высказался об игре нападающего Гризманна

Главный тренер "Барселоны" Роналд Куман рассказал, что думает об игре форварда Антуана Гризманна.

Француз был заменен на 61-й минуте в матче 5-го тура РПЛ с "Севильй" (1:1).

"Замена была тактической. Благодаря Фати у нас появляется больше глубины и скорости, это то, в чем мы нуждались, когда играли против "Сельты" в меньшинстве.

У Гризманна было два момента, обладая таким мастерством, он должен был реализовать один из них", - цитирует Кумана As.

Отметим, при новом тренере Гризманн еще ни разу не отметился результативными действиями.

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