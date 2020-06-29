Наставник "Барселоны" Сетьен рассказал о взаимоотношениях с Месси

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен рассказал, что думает о капитане команды Лионеле Месси.

"Всегда есть противоречия, у каждого свой взгляд на вещи. Когда есть противоречия - это нормально.

Я и сам не был простым игроком. Всегда есть свои взгляды на какие-то вопросы и их нужно отстаивать, это естественно.

Мы хорошо общаемся, но есть вопросы, которым я не придаю никакого значения", - цитирует Сетьена Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что "Барселона" решила уволить главного тренера команды.

Напомним, что Сетьен возглавил "Барсу" в январе этого года, заключив контракт до конца сезона 2021/22.

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