Наставник "Барселоны" Сетьен рассказал о взаимоотношениях с Месси

Теги барселоналионель мессикике сетьен

Наставник "Барселоны" Сетьен рассказал о взаимоотношениях с Месси

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен рассказал, что думает о капитане команды Лионеле Месси

"Всегда есть противоречия, у каждого свой взгляд на вещи. Когда есть противоречия - это нормально. 

Я и сам не был простым игроком. Всегда есть свои взгляды на какие-то вопросы и их нужно отстаивать, это естественно.

Мы хорошо общаемся, но есть вопросы, которым я не придаю никакого значения", - цитирует Сетьена Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что "Барселона" решила уволить главного тренера команды.

Напомним, что Сетьен возглавил "Барсу" в январе этого года, заключив контракт до конца сезона 2021/22.

Не пропустите: Хави выразил готовность возглавить "Барселону". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Слуцкий ввел в "Рубине" пиджаки с логотипом казанской команды

Слуцкий ввел в "Рубине" пиджаки с логотипом казанской команды

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов