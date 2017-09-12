Наставник "Барселоны" Вальверде станет участником Лиги Чемпионов с четвертой командой



"Барселона" станет четвертой командой для наставника каталонцев Эрнесто Вальверде, с которой он выступит в Лиге Чемпионов, сообщает Opta.

Ранее испанский специалист выступал в турнире с "Олимпиакосом", "Валенсией" и "Атлетиком".

Стоит отметить, что команды Вальверде доходили максимум до 1/8 финала Лиги Чемпионов.

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