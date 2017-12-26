Наставник БАТЭ может войти в тренерский штаб ЦСКА

Наставник БАТЭ Александр Ермакович может стать ассистентом тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

Как сообщают белорусские СМИ, Ермаковича в БАТЭ сменит бывший тренер "Черноморца" Олег Дулуб.

Напомним, что месяц назад БАТЭ в 12-й раз подряд стал чемпионом Беларуси.

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