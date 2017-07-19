Наставник БАТЭ: "Не простил бы себе вылет из Лиги чемпионов от "Алашкерта"

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович остался доволен победой над армянским "Алашкертом" (3:1) в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В первой игре команды сыграли вничью (1:1), после которой болельщики БАТЭ потребовали отправить специалиста в отставку.

"Сложно сказать, спасла ли эта победа меня от увольнения. У клуба есть руководство, которое решает. Я человек подневольный, у меня контракт. Но, наверное, если бы не прошли, нам бы в Беларуси этого никто не простил. И главное - я бы себе тоже не простил.

Очень верим в наших ребят. Знаем, что они могут играть ещё лучше. Для них сегодняшний уровень - не предел", - сказал он.

В третьем раунде квалификации белорусы сыграют со "Славией".

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