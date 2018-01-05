Наставник БАТЭ войдет в тренерский штаб ЦСКА

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Наставник БАТЭ войдет в тренерский штаб ЦСКА

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович покинет клуб, чтобы войти в тренерский штаб ЦСКА, сообщают белорусские СМИ.

По сведениям издания, специалист станет ассистентом наставника армейцев Виктора Гончаренко. Его преемником в БАТЭ станет Олег Дулуб.

Стоит отметить, что БАТЭ под руководством 42-летнего Ермаковича стал чемпионом Беларуси.

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