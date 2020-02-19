Наставник "Баварии" Флик получил предложения от других клубов

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Наставник "Баварии" Флик получил предложения от других клубов

Мюнхенская "Бавария" намерена продлить контракт с главным тренером Ханс-Дитером Фликом, сообщает Bild.

По сведениям издания, руководство немецкого клуба довольно игрой и результатами команды, поэтому намерено сохранить наставника, который получил предложения от других клубов.

Напомним, что 54-летний Флик возглавил "Баварию" по ходу сезона, сменив на посту главного тренера уволенного Нико Ковача. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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