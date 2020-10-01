Наставник "Баварии" Флик стал лучшим тренером Лиги Чемпионов сезона-2019/20

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик стал лучшим тренером Лиги Чемпионов сезона-2019/20.

Помимо специалиста на приз претендовали Юрген Клопп ("Ливерпуль") и Юлиан Нагельсманн ("РБ Лейпциг").

Напомним, вместе с "Баварией" Флик стал победителем Лиги Чемпионов, а также завоевал 4 трофея.

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