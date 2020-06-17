Наставник "Баварии" Флик выиграл свой первый трофей в качестве главного тренера

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Наставник "Баварии" Флик выиграл свой первый трофей в качестве главного тренера

"Бавария" под руководством главного тренера Ханс-Дитера Флика стала чемпионом Германии.

В 32-м туре Бундеслиги клуб в гостях обыграл "Вердер" (1:0) и досрочно оформил чемпионство.

Для Флика это первый трофей в качестве главного тренера. Будучи игроком "Баварии", он четыре раза становился чемпионом.

Флик возглавил команду в декабре 2019 года. Его контракт рассчитан до 2023 года.

А еще: "Бавария" обыграла "Вердер" и досрочно стала чемпионом Германии| http://soccernews.ru
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