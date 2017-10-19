Наставник "Базеля": "Мы гордимся победой над ЦСКА"



Главный тренер "Базеля" Рафаэль Викки прокомментировал победу своей команды над ЦСКА (2:0) в матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Мы гордимся этой победой, но понимаем, что нужно работать дальше и двигаться вперед. За счет чего нам удалось сдержать атаку ЦСКА? Мы очень хорошо подготовились к игре. Мы проанализировали их игру. Наш план удался. Я считаю, что мы сыграли так, как могли для того, чтобы разрушать их атаки в самом начале.

Мы видели, что ЦСКА перестроился во втором тайме и стал играть в четыре защитника. Мы должны были вклиниваться в их разряженные зоны. К сожалению, реализовать наши планы удалось только на 90-й минуте", – приводят слова Викки российские СМИ.

Благодаря этой победе "Базель" поднялся на второе место в группе.

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