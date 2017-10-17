Наставник "Базеля": "Мы прилетели в Москву, чтобы победить ЦСКА"



Главный тренер "Базеля" Рафаэль Вики заявил, что он ждет от своей команды победы в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА.

"Завтра точно не будет Рикки ван Волфсвинкель. Позже определимся, будут ли изменения. Оберлин не играл с "Лугано" из-за небольшого недомогания, но сейчас он здоров. ЦСКА выглядел не лучшим образом против "Манчестер Юнайтед", но я видел много матчей, где соперники "МЮ" так выглядели.

ЦСКА - очень хорошая команда с компактной защитой и быстрой атакой. Игры против армейцев будут определяющими. "Базель" и ЦСКА находятся в выигрышном положении относительно "Бенфики". Мы прилетели сюда за тремя очками", - приводят слова Вики российские СМИ.

Матч ЦСКА - "Базель" состоится 18 октября и начнется в 21:45 мск.

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