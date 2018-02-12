Наставник "Базеля": "Вряд ли "Манчестер Сити" нас удивит"

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Наставник "Базеля": "Вряд ли "Манчестер Сити" нас удивит"

Главный тренер "Базеля" Рафаэль Викки поделился ожиданиями от противостояния с "Манчестер Сити" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Вряд ли "Манчестер Сити" нас завтра удивит. Все знают, как играет эта команда - много владеет мячом, очень быстро переходит от обороны к атаке. Нужно быть реалистами, мы не планируем владеть мячом 50 или 60 процентов игрового времени. Нужно действовать уверенно, компактно и не терять концентрацию ни на секунду. Получая мяч, мы должны действовать решительно. Нужно сыграть идеально" - приводит слова Викки официальный сайт УЕФА.

Напомним, что первый матч между "Базелем" и "Манчестер Сити" состоится во вторник, 13 февраля, в 22:45 по московскому времени.

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