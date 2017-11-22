Наставник "Бенфики": "Хотели навязать ЦСКА свой футбол, но он не позволил нам этого сделать"

Главный тренер лиссабонской "Бенфики" Руи Витория прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче группового этапа Лиги Чемпионов от московского ЦСКА.

"Мы хотели навязать свой футбол ЦСКА, но соперник нам этого не позволил. Они - очень сильны физически и не позволили нам выйти из обороны, из-под прессинга. Могли сравнять счет в первом тайме, но вместо этого пропустили автогол. Так случается, что в футболе решают мелочи, и сегодня они были на стороне ЦСКА", - цитирует наставника "орлов" чемпионат.com.

Напомним, свой комментарий по матчу дал Гончаренко. | soccernews.ru