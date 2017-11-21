Наставник "Бенфики": "Хотим обыграть ЦСКА"

Теги цска москвабенфика

Наставник "Бенфики": "Хотим обыграть ЦСКА"
Главный тренер "Бенфики" Руй Витория рассуждает о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против ЦСКА.

"Мы по-прежнему верим, что можем выйти в плей-офф. Любая другая команда в нашей ситуации рассуждала бы точно также. Нам предстоит два матча, которые могут принести нам шесть очков. Нам приходится бороться за то, чего мы хотим. Мы уважаем ЦСКА, но хотим его обыграть. Наш соперник имеет сильный состав и хорошо использует стандартные положения, - цитирует Виторию A Bola.

Матч ЦСКА - "Бенфика" состоится завтра, 22 ноября и начнется в 20:00 мск.

После четырех туров ЦСКА имеет в активе шесть очков, а португальцы проиграли все свои матчи.

Не пропустите: Мертенс поучаствовал в семи последних домашних голах "Наполи" из 11 в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

ЦСКА встретится с "Бенфикой" в Москве

ЦСКА встретится с "Бенфикой" в Москве

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Манчестер Юнайтед 4 12
2 Базель 4 6
3 ЦСКА Москва 4 6
4 Бенфика 4 0
Группа B М О
1 ПСЖ 4 12
2 Бавария Мюнхен 4 9
3 Селтик 4 3
4 Андерлехт 4 0
Группа C М О
1 Рома 4 8
2 Челси 4 7
3 Атлетико Мадрид 4 3
4 Карабах 4 2
Группа D М О
1 Барселона 4 10
2 Ювентус 4 7
3 Спортинг Лиссабон 4 4
4 Олимпиакос Пирей 4 1
Группа E М О
1 Ливерпуль 5 9
2 Севилья 5 8
3 Спартак Москва 5 6
4 Марибор 5 2
Группа F М О
1 Манчестер Сити 5 15
2 Шахтер Донецк 5 9
3 Наполи 5 6
4 Фейеноорд 5 0
Группа G М О
1 Бешикташ 5 11
2 Порту 5 7
3 РБ Лейпциг 5 7
4 Монако 5 2
Группа H М О
1 Тоттенхэм 5 13
2 Реал Мадрид 5 10
3 Боруссия Дортмунд 5 2
4 АПОЭЛ 5 2
Полная таблица

топ-5 тегов