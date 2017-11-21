Наставник "Бенфики": "Хотим обыграть ЦСКА"
Главный тренер "Бенфики" Руй Витория рассуждает о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против ЦСКА.
"Мы по-прежнему верим, что можем выйти в плей-офф. Любая другая команда в нашей ситуации рассуждала бы точно также. Нам предстоит два матча, которые могут принести нам шесть очков. Нам приходится бороться за то, чего мы хотим. Мы уважаем ЦСКА, но хотим его обыграть. Наш соперник имеет сильный состав и хорошо использует стандартные положения, - цитирует Виторию A Bola.
Матч ЦСКА - "Бенфика" состоится завтра, 22 ноября и начнется в 20:00 мск.
После четырех туров ЦСКА имеет в активе шесть очков, а португальцы проиграли все свои матчи.
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|Группа A
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|Манчестер Юнайтед
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|12
|2
|Базель
|4
|6
|3
|ЦСКА Москва
|4
|6
|4
|Бенфика
|4
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|ПСЖ
|4
|12
|2
|Бавария Мюнхен
|4
|9
|3
|Селтик
|4
|3
|4
|Андерлехт
|4
|0
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|М
|О
|1
|Рома
|4
|8
|2
|Челси
|4
|7
|3
|Атлетико Мадрид
|4
|3
|4
|Карабах
|4
|2
|Группа D
|М
|О
|1
|Барселона
|4
|10
|2
|Ювентус
|4
|7
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|4
|4
|Олимпиакос Пирей
|4
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|5
|9
|2
|Севилья
|5
|8
|3
|Спартак Москва
|5
|6
|4
|Марибор
|5
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|5
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|2
|Шахтер Донецк
|5
|9
|3
|Наполи
|5
|6
|4
|Фейеноорд
|5
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бешикташ
|5
|11
|2
|Порту
|5
|7
|3
|РБ Лейпциг
|5
|7
|4
|Монако
|5
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Тоттенхэм
|5
|13
|2
|Реал Мадрид
|5
|10
|3
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