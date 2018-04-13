Наставник "Бернли" - лучший тренер АПЛ в марте

Лучшим тренером Премьер-лиги по итогам марта признан наставник "Бернли" Шон Дайч.

Подобная награда стала первой в карьере английского специалиста.

В марте "Бернли" под руководством Дайча провел три матча в АПЛ и одержал три победы.

После 32 туров "Бернли" занимает седьмое место в чемпионате Англии.

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