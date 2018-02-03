Наставник "Бернли" поделился эмоциями после матча с "Манчестер Сити"

Наставник "Бернли" Шон Дайч подвел итоги матча с "Манчестер Сити" (1:1).

"Фантастическая игра. Это было непросто забить такой команде и добыть такой результат. Мы довольны ничьей. Я говорю так, потому что у Стерлинга был отличный шанс забить, и Эдерсон неоднократно сегодня выручал "Манчестер Сити" - приводит слова Дайча ВВС.

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