Наставник "Бернли" поделился эмоциями после матча с "Манчестер Сити"

Теги бернлиманчестер ситишон дайч

Наставник "Бернли" поделился эмоциями после матча с "Манчестер Сити"

Наставник "Бернли" Шон Дайч подвел итоги матча с "Манчестер Сити" (1:1).

"Фантастическая игра. Это было непросто забить такой команде и добыть такой результат. Мы довольны ничьей. Я говорю так, потому что у Стерлинга был отличный шанс забить, и Эдерсон неоднократно сегодня выручал "Манчестер Сити" - приводит слова Дайча ВВС.

Смотрите также обзор матча "Бернли" - "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Матч тура в чемпионате Испании: "Атлетико" против "Валенсии"

Матч тура в чемпионате Испании: "Атлетико" против "Валенсии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 26 69
2 Манчестер Юнайтед 26 56
3 Ливерпуль 25 50
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 25 48
6 Арсенал Лондон 26 45
7 Бернли 26 36
8 Лестер Сити 26 35
9 Борнмут 26 31
10 Эвертон 26 31
11 Уотфорд 25 27
12 Вест Хэм Юнайтед 26 27
13 Брайтон & Хоув Альбион 26 27
14 Саутгемптон 26 26
15 Кристал Пэлас 25 26
16 Ньюкасл Юнайтед 25 24
17 Суонси Сити 26 24
18 Сток Сити 26 24
19 Хаддерсфилд Таун 26 24
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов