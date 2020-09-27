Наставник "Бетиса" Пеллегрини: "Очень сложно играть против "Реала" и VAR"

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Наставник "Бетиса" Пеллегрини: "Очень сложно играть против "Реала" и VAR"

Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини высказался о поражении команды от "Реала" (2:3) в Примере.

Во втором тайме у хозяев был удален защитник Эмерсон, а победный мяч мадридцев забил Серхио Рамос. Оба решения арбитр принял благодаря VAR.

"Когда вы играете против "Реала", VAR это уже слишком. В первом тайме мы играли намного лучше "Реала". Мы забили два мяча и имели три возможности забить.

Когда ты играешь против "Реала", получаешь пенальти и удаление из-за VAR, это очень сложно", - цитирует Пеллегрини ESPN.

В следующем туре "Бетис" встретится с "Хетафе".

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