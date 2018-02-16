Наставник "Борнмута" Хау - лучший тренер АПЛ в январе

Лучшим тренером Премьер-лиги по итогам января признан наставник "Борнмута" Эдди Хау, сообщает официальный сайт АПЛ.

В январе "вишни" под руководством Хау победили "Челси" (3:0) и "Арсенал" (2:1).

После 27 туров "Борнмут" занимает 10 место в АПЛ.

Напомним, что до этого приз четыре месяца подряд приз получал тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола.

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