Наставник "Боруссии" похвалил Батшуайи
Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Штегер высоко отозвался о форварде своей команды Миши Батшуайи.
"Батшуайи является настоящим бомбардиром. Здорово, что нам удалось его заполучить. Стоял вопрос - как он встроится в команду, будет ли он чувствовать себя здесь как дома. Думаю, пока всё неплохо. Он связан почти со всеми нашими голами, ему всё нравится, он полностью интегрировался. Забивать голы - это одно, но работать на команду и выгрызать мячи, как это делает Батшуайи - всё это делает его замечательным нападающим" - цитирует Штегера официальный сайт УЕФА.
После перехода в "Боруссию" 24-летний Батшуайи забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в трёх матчах.
Не пропустите: Батшуайи в трех матчах за "Боруссию" забил больше голов в этом сезоне, чем 88 процентов его одноклубников. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|22
|56
|2
|РБ Лейпциг
|22
|38
|3
|Боруссия Дортмунд
|22
|37
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|36
|5
|Байер Леверкузен
|22
|35
|6
|Шальке
|22
|34
|7
|Аугсбург
|22
|31
|8
|Хоффенхайм
|22
|31
|9
|Ганновер 96
|22
|31
|10
|Боруссия Менхенгладбах
|22
|31
|11
|Герта
|23
|30
|12
|Фрайбург
|22
|25
|13
|Вольфсбург
|22
|24
|14
|Штутгарт
|22
|24
|15
|Вердер Бремен
|22
|23
|16
|Майнц 05
|23
|23
|17
|Гамбург
|22
|17
|18
|Кельн
|22
|13