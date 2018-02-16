Наставник "Боруссии" похвалил Батшуайи

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Петер Штегер высоко отозвался о форварде своей команды Миши Батшуайи.

"Батшуайи является настоящим бомбардиром. Здорово, что нам удалось его заполучить. Стоял вопрос - как он встроится в команду, будет ли он чувствовать себя здесь как дома. Думаю, пока всё неплохо. Он связан почти со всеми нашими голами, ему всё нравится, он полностью интегрировался. Забивать голы - это одно, но работать на команду и выгрызать мячи, как это делает Батшуайи - всё это делает его замечательным нападающим" - цитирует Штегера официальный сайт УЕФА.

После перехода в "Боруссию" 24-летний Батшуайи забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в трёх матчах.

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