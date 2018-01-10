Наставник "Бристоль Сити" доволен игрой с "Манчестер Сити"

Главный тренер "Бристоль Сити" Ли Джонсон поделился эмоциями после первого полуфинального матча Кубка Английской Лиги против "Манчестер Сити".

"Очень горжусь своей командой. Нас разочаровал гол, но в целом ребята были великолепны. Мы пришли сюда и попытались сыграть в нашу игру, чем доставили "Сити" некоторые проблемы. Мы показали миру, что мы хорошие футболисты. Они проявили уверенность и не испугались. Гвардиола сказал мне, что мы играли лучше, чем большинство команд АПЛ, которые приезжали к "Манчестер Сити". После этого матча мы будем многому учиться. Это не конец" - приводит слова Джонсона BBC.

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