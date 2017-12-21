Наставник "Бристоль Сити": "Меня переполняет гордость"

Главный тренер "Бристоль Сити" Ли Джонсон поделился эмоциями после победы над "Манчестер Юнайтед" в четвертьфинальном матче Кубка Английской Лиги.

"Меня переполняет гордость. Выиграть у "Манчестер Юнайтед" - это невероятно. У нас особенная команда. Давненько мы не добивались подобного. Парни не хотели играть в дополнительное время, и после того как был забит победный гол, началось что-то невообразимое. Думаю, я вплотную приблизился к званию самого успешного тренера в истории "Бристоль Сити". Никто не хочет, чтобы болельщики выбегали на поле после финального свистка, но я уверен, что все высоко оценили этот акт страсти. Думаю, многие фанаты не пойдут на работу, а будут пить сидр" - приводит слова Джонсона BBC.

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