Наставник "Бристоль Сити" поделился ожиданиями от противостояния с "Манчестер Сити"
Главный тренер "Бристоль Сити" Ли Джонсон поделился ожиданиями от противостояния с "Манчестер Сити" в рамках полуфинала Кубка Английской Лиги.
"Думаю, это лучшая команда, которая когда-либо была в Англии. У них игроки мирового уровня на каждой позиции - как в основе, так и среди молодёжи. Для нас это будет настоящим вызовом. В этом сезоне мы действительно здорово играем с топ-клубами. Конечно, победа над таким соперником, как "Манчестер Юнайтед", точно придаст нам уверенности в матчах с "Сити". Гвардиола очень быстро адаптировался в Англии. Но настоящий вызов - поехать в "Олдхэм" и провернуть такое с бюджетом 900 тысяч фунтов в год. Впрочем, я уверен, что он бы с этим справился" - приводит слова Джонсона The Telegraph.
Напомним, что первый матч между "Манчестер Сити" и "Бристоль Сити" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru
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