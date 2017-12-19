Наставник "Бристоля": "Я купил бутылку вина за 450 фунтов для Моуринью"



Главный тренер "Бристоль Сити" Ли Джонсон заявил, что он собирается пообщаться с наставником "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, с которым его команда встретится в четвертьфинале Кубка Лиги.

"Я потратил 450 фунтов на бутылку вина Barca Velha Red 2004. Насколько я знаю, это вино является любимым вином Моуринью. Для этого мне пришлось разбить свинью-копилку моей маленькой девочки. Надеюсь, что мне удастся поговорить с ним минут 5-10", - приводит слова Джонсона BBC.

Матч "Бристоль" - "Манчестер Юнайтед" состоится завтра, 20 декабря и начнется в 23:00 мск.

Не пропустите: Зимой Моуринью намерен расстаться с шестью игроками. | http://soccernews.ru