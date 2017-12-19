Наставник "Бристоля": "Я купил бутылку вина за 450 фунтов для Моуринью"

Теги манчестер юнайтедбристоль ситижозе моуринью

Наставник "Бристоля": "Я купил бутылку вина за 450 фунтов для Моуринью"
Главный тренер "Бристоль Сити" Ли Джонсон заявил, что он собирается пообщаться с наставником "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, с которым его команда встретится в четвертьфинале Кубка Лиги.

"Я потратил 450 фунтов на бутылку вина Barca Velha Red 2004. Насколько я знаю, это вино является любимым вином Моуринью. Для этого мне пришлось разбить свинью-копилку моей маленькой девочки. Надеюсь, что мне удастся поговорить с ним минут 5-10", - приводит слова Джонсона BBC.

Матч "Бристоль" - "Манчестер Юнайтед" состоится завтра, 20 декабря и начнется в 23:00 мск.

Не пропустите: Зимой Моуринью намерен расстаться с шестью игроками. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Два шага до финала Кубка: "Челси" против "Борнмута"

Два шага до финала Кубка: "Челси" против "Борнмута"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов