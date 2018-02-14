Наставник "Црвены Звезды": "ЦСКА все еще остается фаворитом"

Главный тренер сербской "Црвены Звезды" Владан Милоевич подвел итог матчу своей команды против московского ЦСКА в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"Доволен большей частью игры. И у нас, и у ЦСКА был зимний перерыв. Товарищеские и официальные матчи различаются между собой. Мы ожидали увидеть ЦСКА таким, каким увидели его сегодня. Единственное, Вернблум снова действовал на позиции центрального защитника.

В целом могу сказать, что это лишь первая часть противостояния. Думаю, ЦСКА - все еще фаворит, это серьезная команда, но мы тоже проявили себя и можем на что-то рассчитывать. Шансы команд остались прежними. Мы доказали, что никого не боимся и готовы сыграть с кем угодно.

У нас было несколько шансов. К сожалению, мы их не реализовали. Хорошо, что мы создавали моменты, это непросто делать против обороны ЦСКА, которая провела вместе больше тысячи игр. Их голкипер Акинфеев тоже показал свой класс и лидерские качества", - цитирует 47-летнего специалиста официальный сайт его клуба.

Напомним, свой комментарий по игре дал и Гончаренко. | soccernews.ru