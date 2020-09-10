Наставник "Динамо" не согласился с Геннадием Орловым, назвавшим динамовцев костоломам

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Наставник "Динамо" не согласился с Геннадием Орловым, назвавшим динамовцев костоломам

Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков ответил на слова комментатора Геннадия Орлова, назвавшего игроков московского клуба костоломами.

Напомним, журналист пришел к такому мнению после матча 5-го тура РПЛ "Динамо" - "Зенит" (0:1).

"Достаточно сказать, что за грубую игру наши футболисты получили только три желтые карточки. Это была мужская жесткая игра, но грань никто не переходил. Чем больше матчей с такой самоотдачей будет в РПЛ, тем интереснее станет наш чемпионат. А клубам будет легче в европейских соревнованиях", - цитирует тренера "Спорт-Экспресс".

После 6 туров РПЛ "Динамо" занимает 4 место в турнирной таблице.

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