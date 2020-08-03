Наставник "Динамо" Новиков высоко оценил потенциал Фомина
Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков высказался по поводу нового игрока команды Даниила Фомина.
Ранее стало известно о переходе 23-летнего футболиста из "Уфы" в московский клуб. Его контракт рассчитан до 2025 года.
"Даниил - один из лидеров "Уфы", обладает всеми качествами и потенциалом для дальнейшего роста. Это молодой игрок, который уже входит в обойму национальной сборной страны, что само по себе является хорошей характеристикой.
Он действует в середине поля, сочетает в себе многие качества, хорош как в атаке, так и в обороне. Разносторонний и умный футболист, на которого мы очень рассчитываем.
И, конечно, очень рады, что выиграли борьбу за этого интересного футболиста у других клубов. Благодарен руководству за то, что Фомин в "Динамо", - цитирует Новикова клубная пресс-служба.
А еще: Фомин высказался о своем переходе в "Динамо"| http://soccernews.ru
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