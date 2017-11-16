Наставник дортмундской "Боруссии" посадит Обамеянга в запас в воспитательных целях

Габонский нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг не сыграет в матче 12-го тура чемпионата Германии против "Штутгарта", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист не включен в заявку команды на эту встречи по дисциплинарным причинам.

Матч "Штутгарт" – "Боруссия" состоится 17 ноября и начнется в 22.30 мск.

В этом сезоне 28-летний Обамеянг провел за "Боруссию" 17 матчей во всех турнирах и забил 15 голов.

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