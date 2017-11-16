Наставник дортмундской "Боруссии" посадит Обамеянга в запас в воспитательных целях
Габонский нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг не сыграет в матче 12-го тура чемпионата Германии против "Штутгарта", сообщает официальный сайт клуба.
Футболист не включен в заявку команды на эту встречи по дисциплинарным причинам.
Матч "Штутгарт" – "Боруссия" состоится 17 ноября и начнется в 22.30 мск.
В этом сезоне 28-летний Обамеянг провел за "Боруссию" 17 матчей во всех турнирах и забил 15 голов.
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|Шальке
|11
|20
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|11
|19
|6
|Ганновер 96
|11
|18
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|11
|18
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|11
|18
|9
|Байер Леверкузен
|11
|16
|10
|Аугсбург
|11
|16
|11
|Герта
|11
|14
|12
|Штутгарт
|11
|13
|13
|Майнц 05
|11
|12
|14
|Вольфсбург
|11
|11
|15
|Гамбург
|11
|10
|16
|Фрайбург
|11
|8
|17
|Вердер Бремен
|11
|5
|18
|Кельн
|11
|2