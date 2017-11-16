Наставник дортмундской "Боруссии" посадит Обамеянга в запас в воспитательных целях

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Наставник дортмундской "Боруссии" посадит Обамеянга в запас в воспитательных целях

Габонский нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг не сыграет в матче 12-го тура чемпионата Германии против "Штутгарта", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист не включен в заявку команды на эту встречи по дисциплинарным причинам.

Матч "Штутгарт" – "Боруссия" состоится 17 ноября и начнется в 22.30 мск.

В этом сезоне 28-летний Обамеянг провел за "Боруссию" 17 матчей во всех турнирах и забил 15 голов.

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2 РБ Лейпциг 11 22
3 Боруссия Дортмунд 11 20
4 Шальке 11 20
5 Хоффенхайм 11 19
6 Ганновер 96 11 18
7 Айнтрахт Франкфурт 11 18
8 Боруссия Менхенгладбах 11 18
9 Байер Леверкузен 11 16
10 Аугсбург 11 16
11 Герта 11 14
12 Штутгарт 11 13
13 Майнц 05 11 12
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