Наставник "Эспаньола" поделился ожиданиями от матча с "Реалом"

Главный тренер "Эспаньола" Кике Флорес высказался в преддверии матча седьмого тура испанской Примеры против "Реала".

"Реал" выделяется на фоне остальных, потому что они добились отличного баланса. Мы не можем закрыть глаза даже на мгновение. Надеюсь, мы сильны и готовы - тогда у нас будет шанс. Есть результаты, которые связаны с происходящим на поле и которые не связаны. У нас есть разные цели. Первая - победить, вторая - сыграть вничью и третья - проиграть с честью" - цитирует Флореса AS.

Напомним, что матч "Реал" - "Эспаньол" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.

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