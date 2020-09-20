Наставник "Эвертона" Анчелотти назвал лучшего нападающего в завершении атак

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти рассказал, кто по его мнению является лучшим форвардом завершения атак.

Футболист выбирал из игроков, с которыми ему довелось работать.

"Знаете, мне во время тренерской карьеры приходилось работать с многими классными "наконечниками". Например, Филиппо Индзаги. Но сейчас Калверт-Льюин выглядит просто невероятно, его смело можно причислять к лучшим", - передает слова Анчелотти BBC.

Напомним, в матче 2-го тура АПЛ "Эвертон" разгромил "Фулхэм" со счетом. 23-летний Калверт-Льюин оформил хет-трик.

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