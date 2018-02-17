Наставник "Эйбара" получил девятую красную карточку в матчах Примеры

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Наставник "Эйбара" получил девятую красную карточку в матчах Примеры

Главный тренер "Эйбара" Хосе Луис Мендилибар получил красную карточку в матче 24-го тура чемпионата Испании против "Барселоны".

56-летнего специалиста выгнали с бровки за споры с арбитрами. Это удаление стало девятым в карьере наставника "оружейников" в играх Примеры.

Мендилибар трижды удалялся, будучи рулевым "Эйбара". Ещё по три красных карточки он получил во главе "Вальядолида" и "Осасуны".

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