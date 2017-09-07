Наставник "Фенербахче": "Нам не удалось подписать Диего Косту"

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Наставник "Фенербахче": "Нам не удалось подписать Диего Косту"

Главный тренер "Фенербахче" Айкут Коджаман заявил, что клуб не сумел подписать нападающего "Челси" Диего Косты.

"Коста был одной из наших трансферных целей. Он является особенным игроком. Мы были близки к его трансферу, но затем все изменилось и переход сорвался", - приводит слова Коджамана FourFourTwo.

Напомним, что 28-летний Диего Коста отказался играть за "Челси", так как хочет вернуться в "Атлетико". Впрочем, мадридский клуб не сумел приобрести его летом.

Не пропустите: "Челси" планирует обменять Косту на звезду "Атлетико". | http://soccernews.ru

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