Наставник "Фиорентины" высказался о расизме в адрес Кулибали

Фото: инстаграм Кулибали/Автор неизвестен

Главный тренер "Фиорентины" Винченцо Итальяно поделился мнением о расизме в адрес защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

"Виновные должны быть выявлены и наказаны, больше нечего говорить. В данном случае ответственное лицо одно. Я не считаю правильным то, что охватывается весь город и преследуется целый стадион.

Многолетний бан для тех, кто виновен, как это делалось в других случаях – лучший способ попытаться справиться с проблемой", – сказал Итальяно для Il Corriere dello Sport.

Напомним, то во время игры между "Наполи" и "Фиорентиной" (2:1) фанаты неаполитанцев назвали защитника сборной Сенегала "сраной обезьяной".

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