Наставник "Фламенго" возглавит сборную Чили
Главный тренер "Фламенго" Рейнальдо Руэда возглавит сборную Чили, сообщает Futbol Red.
По информации ресурса, 60-летний специалист ответил согласием на предложение чилийской федерации футбола. Теперь сторонам осталось договориться о компенсации за досрочное расторжение контракта наставника "красно-чёрных".
Руэда известен по работе со сборными Колумбии, Гондураса и Эквадора.
Напомним, что сборная Чили осталась без тренера после отставки Хуана Антонио Пицци, который не смог вывести команду на ЧМ-2018.
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