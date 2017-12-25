Наставник "Фламенго" возглавит сборную Чили

Главный тренер "Фламенго" Рейнальдо Руэда возглавит сборную Чили, сообщает Futbol Red.

По информации ресурса, 60-летний специалист ответил согласием на предложение чилийской федерации футбола. Теперь сторонам осталось договориться о компенсации за досрочное расторжение контракта наставника "красно-чёрных".

Руэда известен по работе со сборными Колумбии, Гондураса и Эквадора.

Напомним, что сборная Чили осталась без тренера после отставки Хуана Антонио Пицци, который не смог вывести команду на ЧМ-2018.



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