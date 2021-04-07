Наставник "Гранады" перед матчем с "Манчестер Юнайтед": "Мы уже сделали нечто невероятное"

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Главный тренер "Гранады" Диего Мартинес поделился мыслями от предстоящего матча 1/4 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".

"Если мы будем слишком много думать обо всем, что делает соперник, мы даже не выйдем на поле. Мы встречаемся с очень большим клубом. До сих пор это побуждало нас выкладываться на 100%, чтобы соревноваться. У нас в общем более 180 минут плюс дополнительное время — в футболе все может произойти. Тот факт, что мы вышли в четвертьфинал, связан с тем, что эта команда уже сделала возможным нечто невероятное", — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Встреча "Гранады" и "Манчестер Юнайтед" состоится завтра, 8 апреля, в Испании. Начало — в 22:00 по московскому времени.