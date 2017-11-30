Наставник "Гремио" Гаушо стал автором уникального достижения
"Гремио", обыграв в ответном финальном матче Кубка Либертадорес "Ланус", стал победителем турнира.
Благодаря этому наставник "мушкетёров" Ренато Гаушо стал автором уникального достижения. 55-летний специалист стал первым бразильцем, выигравшим самый престижный латиноамериканский трофей в качестве тренера и игрока.
Ранее Гаушо стал обладателем Кубка Либертадорес в 1983 году. Примечательно, что тогда он был форвардом всё того же "Гремио". | http://soccernews.ru
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