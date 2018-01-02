Наставник "Хаддерсфилда" анонсировал подписание защитника "Монако"

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Наставник "Хаддерсфилда" анонсировал подписание защитника "Монако"

Защитник "Монако" Теренс Конголо в ближайшее время станет игроком "Хаддерсфилда".

Подписание 23-летнего голландца анонсировал главный тренер "терьеров" Дэвид Вагнер, который заявил следующее: "Мы близки к соглашению. Нам нравится этот игрок, мы долгое время следили за ним".

Конголо перейдёт в "Хаддерсфилд" на правах аренды до конца текущего сезона.

Напомним, что "Хаддерсфилд" начал 2018-й год с поражения от "Лестера". | http://soccernews.ru

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