Наставник "Хетафе": "Роналду по-прежнему может решить исход матча одним ударом"

Теги реал мадридкриштиану роналдухетафе

Наставник "Хетафе": "Роналду по-прежнему может решить исход матча одним ударом"

Главный тренер "Хетафе" Пепе Бордалас заявил, что он опасается нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду перед очной встречей команд в 8-м туре чемпионата Испании.

"Все знают, что Роналду по-прежнему может решить исход матча одним ударом. Он является прекрасным игроком, достаточно посмотреть, как он играл и сколько он выиграл. Кроме того, у "Реала" есть целая команда отличных футболистов, поэтому они фавориты в каждом матче", - приводит слова Бордаласа Football Espana.

Стоит отметить, что в этом сезоне португалец не забил ни одного матча в Ла Лиге.

Матч "Хетафе" - "Реал" состоится 14 октября и начнется в 17:15 мск.

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комментарии
Flamenco

когда Роналду выйдет на поле, вы всей командой от испуга соберитесь за воротами и наблюдайте, как он вас заколбасить)))

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