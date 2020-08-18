Наставник "Химок" Гунько подвел итог матча с "Тамбовом"

Главный тренер "Химок" Дмитрий Гунько подвел итог матча 3-го тура РПЛ с "Тамбовом" (0:1).

"Не смогли мы создать достаточное количество моментов. Они были, но подвела реализация. Если мы создали недостаточно голевых возможностей, то значит, что ожидали большего от игроков, который вышли на замену. Пробовали разные сочетания на флангах, перестроились на игру в три защитника...", - сказал Гунько в эфире "Матч Премьер".

Отметим, в 3-х турах РПЛ "Химки" набрали 1 балл.

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