Наставник "Кальяри" Дзенга покидает клуб

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Наставник "Кальяри" Дзенга покидает клуб

Главный тренер "Кальяри" Вальтер Дзенга сообщил, что покидает свой пост.

В заключительном туре Серии А команда разгромно проиграла "Милану" (0:3).

"Узнал о том, что покину клуб накануне матча с "Миланом". Президент клуба имеет право принимать решение, кто должен работать с командой. Мне не в чем себя упрекнуть. Благодарен клубу за такую возможность", - цитирует тренера Sky Italia. 

Напомним, что Дзенга возглавил "Кальяри" весной 2020 года. Срок его контракта с клубом был рассчитан до конца сезона.

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