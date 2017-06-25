Наставник Камеруна прокомментировал эпизод с удалением Мабуки

Наставник сборной Камеруна Уго Брос поделился мнением об эпизоде с удалением Эрнеста Мабуки в матче с Германией.

"Нам вообще непонятно, что случилось. Весь мир сейчас в растерянности, не зная, кто попросил этот видеоповтор. Арбитр не дал нам никаких объяснений. Он показал красную карточку Сиани, а потом его помощники передали ему, что это был другой человек, поэтому он пересмотрел решение, и красную получил Мабука.

В этом конкретном случае и немец, и камерунец играли на втором этаже, высоко, и мне непонятно, почему было принято такое решение - удалить только нашего футболиста. Я тоже был растерян и не понял, что происходит - сначала желтая, потом красная карточки, потом он вернулся к видеоповтору и дал карточку уже другому игроку" - приводят слова Броса российские СМИ.

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