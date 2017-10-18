Наставник "Карабаха": "Мы добыли важное очко"



Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов прокомментировал ничейный результат в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Атлетико" (0:0).

"Поздравляю всех своих футболистов. Заработали первое очко. Было очень сложно. Много трудились. В конце нашли силы, которых уже почти не осталось. Спасибо болельщикам за поддержку. Они до конца были с нами. Мы добыли важное очко. Это будет полезно для нашей команды.

В начале пути всегда волнения бывает больше. Если мы сыграли вничью, это не значит, что всё сегодня получалось. Были недостатки. Позволили сопернику создать несколько голевых эпизодов. Соперник требовал от нас столько движения! Сегодня ещё раз убедился, что Лига чемпионов сильно отличается от всех других турниров. После таких игр для восстановления требуется больше времени. Рад, что мы выдержали такой темп, несмотря на то что футболисты соперника превосходят нас по уровню.

Судья принял неверное решение, удалив Дино Ндлову после симуляции. Даже если не было пенальти, то на вторую жёлтую карточку это не тянуло. Такое бывает. Он был расстроен. Нормально восприняли все это", - цитирует Гурбанова Аzerisport.

Стоит отметить, что "Карабах" набрал первое очко в Лиге Чемпионов в своей истории.

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