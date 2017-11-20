Наставник "Лас-Пальмас" Айестаран проиграл 13-й матч подряд - это худший показатель в истории Ла Лиги

В матче 12-го тура чемпионата Испании "Лас-Пальмас" на своем поле проиграл "Леванте" со счетом 0:2.

Это поражение стала шестым подряд для наставника канарского клуба Пако Айестарана. А с учетом работы в его предыдущем клубе "Валенсии" тренер проиграл 13 матчей подряд в Ла Лиге. Это является худшим показателем в истории турнира.

Стоит отметить, что 54-летний Айестаран возглавил "Лас-Пальмас" в конце сентября и пока что проиграл с клубом все матчи.

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