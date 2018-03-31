Наставник "Лас Пальмаса": "Нас не устраивает ничья в матче с "Реалом"

Главный тренер "Лас Пальмаса" Пако Хемес высказался в преддверии матча 30-го тура Примеры против мадридского "Реала".

"Мы не знаем, сколько нам нужно будет очков, чтобы спастись от вылета. Нам нужно выигрывать. Конечно, "Реал" будет больше думать о Лиге Чемпионов. Но всё равно они выйдут побеждать. "Реал" нам ничего не подарит, и мы должны думать о своих интересах. Они выпустят команду, которая, по мнению Зидана, будет способна одержать победу, а нас даже ничья не устраивает" - приводит слова Хемеса AS.

Напомним, что матч "Лас Пальмас" – "Реал" состоится сегодня в 19:30 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru