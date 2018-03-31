Наставник "Лас Пальмаса": "Нас не устраивает ничья в матче с "Реалом"

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Наставник "Лас Пальмаса": "Нас не устраивает ничья в матче с "Реалом"

Главный тренер "Лас Пальмаса" Пако Хемес высказался в преддверии матча 30-го тура Примеры против мадридского "Реала".

"Мы не знаем, сколько нам нужно будет очков, чтобы спастись от вылета. Нам нужно выигрывать. Конечно, "Реал" будет больше думать о Лиге Чемпионов. Но всё равно они выйдут побеждать. "Реал" нам ничего не подарит, и мы должны думать о своих интересах. Они выпустят команду, которая, по мнению Зидана, будет способна одержать победу, а нас даже ничья не устраивает" - приводит слова Хемеса AS.

Напомним, что матч "Лас Пальмас" – "Реал" состоится сегодня в 19:30 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 30 76
2 Атлетико Мадрид 29 64
3 Реал Мадрид 30 63
4 Валенсия 29 59
5 Вильярреал 29 47
6 Севилья 30 46
7 Жирона 30 44
8 Бетис 29 43
9 Сельта Виго 30 40
10 Хетафе 29 39
11 Эйбар 29 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Леганес 29 36
14 Эспаньол 29 35
15 Реал Сосьедад 29 33
16 Алавес 29 31
17 Леванте 30 28
18 Лас Пальмас 30 21
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