Наставник "Леганеса": "Конкурировать с "Реалом" непросто"

Главный тренер "Леганеса" Асьер Гаритано подвел итоги сенсационной победы над "Реалом" в 1/4 финала Кубка Испании (2:1).

По словам специалиста, его переполняли эмоции.

"Конкурировать с "Реалом" непросто. Мы это знали, но верили в успех. С самого начала мы сражались, пытались быть ближе к выходу в полуфинал. Гол на 90-й минуте в первом матче не отнял у нас мысль о том, что мы можем обыграть "Реал". Понимали, что будет сложно.

У нас было пять невероятно хороших сезонов. Выход из второго дивизиона - это самое важное, что случилось с "Леганесом". В этом году мы хотели стать лучше во всем. Посмотрим, как далеко сможем зайти. Мы хотим расти. Изменить менталитет, что является самым сложным. Безусловно, такие победы помогут нам", - сказал он. | soccernews.ru