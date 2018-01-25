Наставник "Леганеса": "Конкурировать с "Реалом" непросто"
Главный тренер "Леганеса" Асьер Гаритано подвел итоги сенсационной победы над "Реалом" в 1/4 финала Кубка Испании (2:1).
По словам специалиста, его переполняли эмоции.
"Конкурировать с "Реалом" непросто. Мы это знали, но верили в успех. С самого начала мы сражались, пытались быть ближе к выходу в полуфинал. Гол на 90-й минуте в первом матче не отнял у нас мысль о том, что мы можем обыграть "Реал". Понимали, что будет сложно.
У нас было пять невероятно хороших сезонов. Выход из второго дивизиона - это самое важное, что случилось с "Леганесом". В этом году мы хотели стать лучше во всем. Посмотрим, как далеко сможем зайти. Мы хотим расти. Изменить менталитет, что является самым сложным. Безусловно, такие победы помогут нам", - сказал он. | soccernews.ru
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|Команда
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|Атлетико Мадрид
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|Валенсия
|20
|40
|4
|Реал Мадрид
|19
|35
|5
|Вильярреал
|20
|34
|6
|Севилья
|20
|32
|7
|Сельта Виго
|20
|28
|8
|Эйбар
|20
|28
|9
|Хетафе
|20
|27
|10
|Жирона
|20
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|20
|26
|13
|Леганес
|19
|25
|14
|Эспаньол
|20
|24
|15
|Реал Сосьедад
|20
|23
|16
|Алавес
|20
|19
|17
|Леванте
|20
|18
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|20
|16
|19
|Лас Пальмас
|20
|14
|20
|Малага
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|12