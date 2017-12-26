Наставник "Леганеса" назвал лучшего новичка "Барселоны"

Теги барселонаэрнесто вальверделеганес

Наставник "Леганеса" назвал лучшего новичка "Барселоны"Главный тренер "Леганеса" Асьер Гаритано назвал лучшего новичка каталонской "Барселоны", подписанного в летнее трансферное окно.

"Ранее "Барса" была более предсказуемой. Все знали, что они собираются делать. Теперь, при Вальверде, они заставляют думать соперников больше. Эрнесто может играть по-разному, используя различные тактические схемы. Он станет лучшим новичком "Барсы", - цитирует 48-летнего специалиста le10sport.

Напомним, Хави похвалил Вальверде за работу в "Барселоне". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Лидер едет на север: "Ньюкасл Юнайтед" сразится с "Манчестер Сити"

Лидер едет на север: "Ньюкасл Юнайтед" сразится с "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов