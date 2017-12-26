Наставник "Леганеса" назвал лучшего новичка "Барселоны"

Главный тренер "Леганеса" Асьер Гаритано назвал лучшего новичка каталонской "Барселоны", подписанного в летнее трансферное окно.

"Ранее "Барса" была более предсказуемой. Все знали, что они собираются делать. Теперь, при Вальверде, они заставляют думать соперников больше. Эрнесто может играть по-разному, используя различные тактические схемы. Он станет лучшим новичком "Барсы ", - цитирует 48-летнего специалиста le10sport.

Напомним, Хави похвалил Вальверде за работу в "Барселоне". | soccernews.ru