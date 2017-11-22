Наставник "Леганеса": "Уход Неймара сделал "Барселону" сильнее"

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Наставник "Леганеса": "Уход Неймара сделал "Барселону" сильнее"Главный тренер "Леганеса" Асьер Гаритано высказался об уходе из каталонской "Барселоны" ее ведущего вингера Неймара.

"По сравнению с прошлым сезоном, когда у "Барсы" в составе был Неймар, они сильно изменились. Со схемы 4-3-3 они перешли на 4-4-2 и 4-3-2-1, но больше всего уход Неймара сказался на другом компоненте команды - "Барса" стала более компактной. Они, как и прежде, являются атакующей командой, но стали лучше защищаться", - приводит слова 47-летнего специалиста Tuttosport.

Напомним, "Барселоне" отказано в отмене желтой карточки Пике. | soccernews.ru

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